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إقتصاد
"ريد بيرد آي إم آي" تكمل استحواذها على "أوول ثري ميديا"
Lebanon 24
17-05-2024
|
09:00
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أعلنت شركة "REDBIRD IMI" المنصة الاستثمارية التي ترتكز أعمالها على مجال الإعلام والترفيه والرياضة والأخبار حول العالم، عن إتمام أكبر صفقة استثمارية في تاريخها حتى الآن، من خلال إكمال عملية استحواذها على شركة "All3Media"، التي تعد واحدة من أبرز وأكبر الشركات العالمية المستقلة الرائدة في مجال الإنتاج والتوزيع التلفزيوني والسينمائي على مستوى العالم.
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وجرت عملية استكمال استحواذ ريد بيرد آي.إم.آي على شركة أوول ثري ميديا من مالكيها المشتركين: "وورنر بروذرز ديسكفري، إنك" - (مؤشر ناسداك: WBD)، و"ليبرتي جلوبال المحدودة" - (مؤشر ناسداك: LBTYA و LBTYB وLBTYK)، وذلك بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة من كافة الجهات التنظيمية المختصة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا، والتي ساهمت في إتمام هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 1.15 مليار جنيه إسترليني. (سكاي نيوز)
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