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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع في أسبوع.. كم سجلت؟
Lebanon 24
17-05-2024
|
16:13
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ارتفعت أسعار النفط الجمعة، وسجل خام برنت القياسي أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ عززت المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكي النفط في العالم، الصين والولايات المتحدة، الآمال في ارتفاع الطلب.
وارتفع خام برنت عند التسوية بواقع 71 سنتا أو بنسبة 0.85 بالمئة عند 83.98 دولارا للبرميل. كما سجل الخام غرب تكساس الأميركي ارتفاعا بواقع 83 سنتا أو بنسبة 1.05 بالمئة إلى 80.06 دولارا للبرميل عند التسوية.
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وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت حوالي 1 بالمئة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2 بالمئة.
وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار منصة واحدة إلى 604 منصة في الأسبوع المنتهي في 17 أيار.
وغذت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة التفاؤل بشأن الطلب العالمي على النفط.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من المتوقع في نيسان، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريبا. (سكاي نيوز)
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