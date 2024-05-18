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إقتصاد

بأعلى من التوقعات.. الاقتصاد الروسي ينمو 5.4% في الربع الأول

Lebanon 24
18-05-2024 | 01:07
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ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، بعد نموه 4.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد انكمش 1.6 بالمئة في الربع الأول من العام الماضي.
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وتوقعت وزارة الاقتصاد في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنحو 5.4 بالمئة فيما أشارت تقديرات البنك المركزي إلى 4.6 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز زيادة 5.3 بالمئة على أساس سنوي.
ويتوقع بنك روسيا المركزي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

ورفعت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بأكمله إلى 2.8 بالمئة من 2.3 بالمئة في تقديرات سابقة.
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