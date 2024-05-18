"برنيق للطيران" الليبية توقع اتفاقية لشراء 6 طائرات إيرباص

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قالت شركة برنيق الليبية للطيران، إنها وقعت اتفاقية مع شركة إيرباص العالمية في مقر الشركة بمدينة تولوز الفرنسية، الخميس، لشراء ست طائرات جديدة من الطرازين إيه 320 نيو وإيه 321 نيو.ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة أو الجدول الزمني لتسلم الطائرات.وأضافت الشركة "أن هذه الإتفاقية سوف تتبعها عدة اتفاقيات أخرى في عدة مجالات أهمها التدريب والصيانة والسلامة".ونشرت الشركة صورا لمراسم التوقيع.