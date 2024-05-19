بسبب ملصق.. إيطاليا تصادر 134 سيارة مستوردة من دولة عربيّة!

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وأكد المتحدث تقريروسائل إعلام محلية عن مصادرة 134 سيارة صغيرة من طراز توبولينو بعلامة فيات لمجموعة ستيلانتيس،اً في ميناء ليفورنو الإيطالي لدى وصولها من المغرب حيث صنعت فيه. كشف متحدث باسم مجموعة ستيلانتيس في إيطاليا اليوم السبت، مصادرة الشرطة أكثر من 130 سيارة فيات مستوردة من المغرب الأسبوع الماضي بسبب ملصق بألوان العلم الإيطالي على أبوابها، ما قد يعطي إشارة زائفة عن منشئها.وأكد المتحدث تقريروسائل إعلام محلية عن مصادرة 134 سيارة صغيرة من طراز توبولينو بعلامة فيات لمجموعة ستيلانتيس،اً في ميناء ليفورنو الإيطالي لدى وصولها من المغرب حيث صنعت فيه.

وقال المتحدث "الغرض الوحيد من الملصق هو الإشارة إلى الأصل التجاري للمنتج"، مضيفاً أن المجموعة تعتقد أنها لم تخل بالقواعد.

وأوضح المتحدث أن فريقاً من شركة سنترو ستيل فيات لشركة ستيلانتيس أوروبا هو الذي وضع تصميم طراز توبولينو الجديد في إيطاليا.

و سبق للمجموعة أن ذكرت أن المغرب سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد.

وقال المتحدث "على أي حال، قررنا التدخل بإزالة الملصقات على المركبات لحل أي مشكلة، شرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات".

ويدور خلاف بين الحكومة اليمينية في إيطاليا وستيلانتيس منذ شهور على خيارات الإنتاج للمجموعة، حيث تقول روما إن السيارات التي تسوق على أنها منتجات إيطالية، يجب إنتاجها محلياً.