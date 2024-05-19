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إقتصاد

رقم هائل.. إكتشفوا قيمة إسهام الطيران المدني في إقتصاد السعودية

Lebanon 24
19-05-2024 | 05:00
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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن إسهام قطاع الطيران المدني بمبلغ 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة، منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و32.2  مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة.
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وقالت الهيئة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، إن المملكة حققت نمواً في السعة المقعدية الدولية خلال عام 2023، بلغت 123%، مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن  نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين بلغت  26%، بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر، العام الماضي.
وتنظم الهيئة مؤتمر "مستقبل الطيران 2024" خلال الفترة من 20 إلى 22 من الشهر الجاري بمدينة الرياض، تحت شعار "تعزيز مستوى الربط العالمي".
 
 
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