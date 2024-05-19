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إقتصاد
ماسك يصل إلى جزيرة بالي لإطلاق خدمة "ستارلينك" للإنترنت
Lebanon 24
19-05-2024
|
06:04
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وصل الملياردير إيلون ماسك إلى جزيرة بالي الإندونيسية استعدادا لإطلاق خدمة الإنترنت "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس".
وكان وزير الاستثمار لوهوت بينسار باندجايتان في استقبال ماسك لدى وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار بالي، وقال إنهما سيناقشان العديد من أوجه التعاون المهمة بما في ذلك إطلاق خدمة ستارلينك وفقا لمنشور على صفحته على إنستغرام.
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وأضاف أن الاستفادة المتساوية من خدمات الإنترنت عبر إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والتي تضم أكثر من 270 مليون شخص يعيشون في ثلاث مناطق زمنية سيمكن الناس في المناطق النائية من الاستمتاع بنفس سرعة الإنترنت التي يحظى بها من يعيشون في المناطق الحضرية.
وقال ماسك، رئيس شركتي سبيس إكس وتسلا، إنه سيطلق خدمة ستارلينك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مركز صحي مجتمعي في دينباسار عاصمة بالي بعد ظهر اليوم الأحد. (سكاي نيوز)
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