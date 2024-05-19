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إقتصاد

بورصة مصر تصعد بعد عرض "إليكترا" لشراء حصة في "السويدي"

Lebanon 24
19-05-2024 | 15:16
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صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري "إيجي إكس 30" للجلسة الثانية على التوالي، الأحد، وأغلق مرتفعا 4.5 بالمئة مع تسجيل معظم الأسهم مكاسب، وكانت أسهم قطاعي الصناعة والمواد الأساسية أكبر الرابحين.

وقفز سهما مصر لإنتاج الاسمدة 17.8 بالمئة والسويدي إليكتريك 20 بالمئة بعد أن قالت هيئة الرقابة المالية المصرية، الأحد، إن شركة إليكترا إنفستمت هولدينغ الإماراتية قدمت عرض استحواذ على حصة تصل إلى 24.5 بالمئة في السويدي بسعر 1.05 دولار للسهم.
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وقالت هيئة الرقابة المالية المصرية، في البيان المنشور على موقع البورصة المصرية، إنها تدرس حالياً العرض الذي تم إيداعه لديها اليوم.
وبحسب بيان الهيئة، فإن "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" اشترطت في عرضها المقدم للرقابة المالية أن يكون الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء 15 بالمئة من أسهم "السويدي إليكتريك" التي تعد أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي.
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