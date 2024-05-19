بعد مكاسب أسبوعية.. أسعار النفط تستقر

استقر سعر النفط بعد مكاسب أسبوعية مع عودة المخاطر الجيوسياسية في روسيا والشرق الأوسط إلى الواجهة بعد الهجمات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 84 دولاراً للبرميل بعد تسجيل أول تقدم أسبوعي هذا الشهر، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 80 دولاراً.

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وفي الشرق الأوسط، قالت القيادة المركزية الأميركية إن ناقلة نفط متجهة إلى الصين - والتي رست مؤخراً في روسيا - أصيبت بصاروخ حوثي في البحر الأحمر يوم السبت.

كذلك، ارتفع خام برنت نحو 9% هذا العام بسبب تخفيضات إمدادات أوبك+ لكن الأسعار هدأت منذ منتصف نيسان مع انحسار التوترات الجيوسياسية.

ويحول مراقبو السوق انتباههم إلى الاجتماع القادم لمجموعة المنتجين في الأول من حزيران، لكنهم يتوقعون إلى حد كبير تمديد القيود الحالية. (بلومبرغ)