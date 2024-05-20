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إقتصاد

لا حدود للأسعار.. الذهب يستمر بالارتفاع ويسجل مستويات قياسية جديدة

Lebanon 24
20-05-2024 | 01:28
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قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الإثنين المبكرة بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 2433 دولار للأونصة.

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2440.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.
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وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 2434.50 دولار.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31.85 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1085.95 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.50 دولار. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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