رغم العقوبات.. الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 5.4%

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نما الاقتصاد الروسي في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 5% على الرغم من العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على موسكو.وقالت هيئة الاحصاء الروسية "روستات" في بيان نشر مؤخرا، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بحسب تقديرات أولية نما في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي بنسبة 5.4%.ووفقا للهيئة الروسية فقد شهدت روسيا في الفترة من يناير إلى مارس 2024 نموا قويا في حجم مبيعات التجزئة (زيادة 10.5%) والتصنيع (زيادة 8.8%) والبناء (3.5%).وتتوافق بيانات "روستات" مع تقديرات سابقة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية لكنها تتجاوز تقديرات المحللين، الذين أشاروا إلى 5.3%.وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%. (روسيا اليوم)