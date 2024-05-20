"الخطوط السعودية" تخطط لشراء طائرات من إيرباص

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وتشمل الصفقة 93 طائرة من طراز "إية 321 نيو" (A321neo) و12 من طراز "إيه 320 نيو" (A320neo)، وهي الأكبر في تاريخ الخطوط السعودية الممتد على مدار 80 عاماً. أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن طلبية قياسية لشراء 105 طائرات ضيقة البدن "ذات ممر واحد" من "إيرباص"، حسبما أعلن إبراھیم عبد الرحمن العمر مدیر عام "الخطوط السعودیة" في مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد اليوم في الرياض.وتشمل الصفقة 93 طائرة من طراز "إية 321 نيو" (A321neo) و12 من طراز "إيه 320 نيو" (A320neo)، وهي الأكبر في تاريخ الخطوط السعودية الممتد على مدار 80 عاماً.

وقالت شركة الطيران، التي تعد الناقل الوطني للمملكة، إن الطلبية كان من الممكن أن تكون أكبر لكن صانعة الطائرات الأوروبية لم تتمكن من توفير مواعيد تسليم إضافية قبل عام 2032، حسب ما نقلته "بلومبرغ.



من المقرر أن تتسلم الخطوط السعودية أولى الطائرات في 2026، وتتسلم 88 طائرة خلال الخمس سنوات المقبلة، حسبما قال العمر. (بلومبرغ)