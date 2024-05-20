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إقتصاد

أسهم أميركا مستقرة وسط ترقب لنتائج "إنفيديا"

Lebanon 24
20-05-2024 | 10:26
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استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التداولات، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.
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وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، حيث دعمت نتائج الشركات المتفائلة وبيانات التضخم الأضعف من المتوقع الآمال في خفض معدلات الفائدة هذا العام.

وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر النتائج الفصلية لشركة "إنفيديا"، الأربعاء، للحصول على دليل على أن الشركة الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها الحفاظ على نموها الهائل والبقاء في صدارة المنافسين.

ومن المقرر أيضًا عقد محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اليوم عينه. (سكاي نيوز)
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