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إقتصاد

مخاوف الركود تضغط على أسعار الذهب الأسود

Lebanon 24
21-05-2024 | 00:29
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تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

تحرك الأسعار

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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 79.72 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من واحد بالمئة الاثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون أمس الاثنين إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يصبح البنك المركزي واثقا من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.
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