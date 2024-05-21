25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يتراجع عن مستوى قياسي مرتفع مع صعود الدولار
Lebanon 24
21-05-2024
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، في تعاملات الثلاثاء، مع صعود الدولار ليبتعد المعدن النفيس عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بفعل عوامل داعمة مثل تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، فيما عززت المخاطر الجيوسياسية الطلب على أصول الملاذ الآمن.
Advertisement
تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0538 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2413.69 دولار للأونصة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2417.10دولار للأونصة.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة والتقلبات الجيوسياسية الذهب استثمارا مفضلا.
"توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة بدءاً من هذا العام ارتفعت قليلاً مع تباطؤ أرقام التضخم التي ظهرت الأسبوع الماضي. وعلى الجانب الآخر، لعبت المخاطر الجيوسياسية دوراً رئيسياً في دفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد"، بحسب ما قال استراتيجي السلع سوني كوماري، في بنك ANZ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
Lebanon 24
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
13:39 | 2024-05-20
20/05/2024 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
12:07 | 2024-05-20
20/05/2024 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
06:25 | 2024-05-20
20/05/2024 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
07:15 | 2024-05-20
20/05/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
14:00 | 2024-05-20
20/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:19 | 2024-05-21
خبر مهم يتعلق بأسعار الدولار والعملات المشفرة.. هذه تفاصيله؟
05:07 | 2024-05-21
بسبب أفريقيا.. واشنطن قد تتراجع عن عقوبات مفروضة على روسيا!
04:22 | 2024-05-21
لليوم الثاني.. "إيثريوم" تقود ارتفاعا قويا للعملات الرقمية
01:57 | 2024-05-21
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
00:29 | 2024-05-21
مخاوف الركود تضغط على أسعار الذهب الأسود
15:58 | 2024-05-20
واشنطن: لن نعتذر وسنبقي العقوبات على إيران كاملة
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 13:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 13:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 13:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24