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إقتصاد

الذهب يتراجع عن مستوى قياسي مرتفع مع صعود الدولار

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:13
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تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، في تعاملات الثلاثاء، مع صعود الدولار ليبتعد المعدن النفيس عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بفعل عوامل داعمة مثل تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، فيما عززت المخاطر الجيوسياسية الطلب على أصول الملاذ الآمن.
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تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0538 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2413.69 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2417.10دولار للأونصة.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة والتقلبات الجيوسياسية الذهب استثمارا مفضلا.

"توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة بدءاً من هذا العام ارتفعت قليلاً مع تباطؤ أرقام التضخم التي ظهرت الأسبوع الماضي. وعلى الجانب الآخر، لعبت المخاطر الجيوسياسية دوراً رئيسياً في دفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد"، بحسب ما قال استراتيجي السلع سوني كوماري، في بنك ANZ.
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