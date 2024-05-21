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إقتصاد

لليوم الثاني.. "إيثريوم" تقود ارتفاعا قويا للعملات الرقمية

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:22
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سجلت العملات المشفرة ارتفاعا في التداولات، الثلاثاء، وسط تفاؤل بشأن قرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حول موافقة محتملة على طلبات الصناديق المتداولة بعملة الإيثيريوم في البورصة هذا الأسبوع.
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وقادت عملة إيثريوم الارتفاع، حيث قفزت بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 3680.98 دولارًا، وفقًا لشركة Coin Metrics، لتواصل الارتفاع بعد الزيادة الكبيرة التي سجلتها خلال تداولات الاثنين، بنسبة 20 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عملة البتكوين 2 بالمئة وتم تداولها عند حوالي 71,350 دولارًا، بعد ارتفاع بنسبة 8 بالمئة خلال يوم الاثنين، بعدما استعادت مستوى 70,000 دولار.

ومن جهة أخرى، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، إذ صعدت أسهم "كوينبيس" و"مايكروستراتيجي" بنسبة 2 بالمئة لكل منهما في تعاملات ما بعد التداول، وارتفع سهم شركة "روبنهود" بنسبة 3 بالمئة.
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