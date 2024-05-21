لليوم الثاني.. "إيثريوم" تقود ارتفاعا قويا للعملات الرقمية

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سجلت العملات المشفرة ارتفاعا في التداولات، الثلاثاء، وسط تفاؤل بشأن قرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حول موافقة محتملة على طلبات الصناديق المتداولة بعملة الإيثيريوم في البورصة هذا الأسبوع.وقادت عملة إيثريوم الارتفاع، حيث قفزت بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 3680.98 دولارًا، وفقًا لشركة Coin Metrics، لتواصل الارتفاع بعد الزيادة الكبيرة التي سجلتها خلال تداولات الاثنين، بنسبة 20 بالمئة.وفي الوقت نفسه، ارتفعت عملة البتكوين 2 بالمئة وتم تداولها عند حوالي 71,350 دولارًا، بعد ارتفاع بنسبة 8 بالمئة خلال يوم الاثنين، بعدما استعادت مستوى 70,000 دولار.ومن جهة أخرى، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، إذ صعدت أسهم "كوينبيس" و"مايكروستراتيجي" بنسبة 2 بالمئة لكل منهما في تعاملات ما بعد التداول، وارتفع سهم شركة "روبنهود" بنسبة 3 بالمئة.