فولفو وأورورا تكشفان عن أول شاحنة ذاتية القيادة

كشفت فولفو عن أول شاحنة ذاتية القيادة جاهزة للإنتاج تصنعها مع أورورا، وهي شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية التي أسسها مديرون تنفيذيون سابقون من غوغل وتسلا وأوبر.

وتعد شاحنة Volvo VNL الذاتية القيادة بمنزلة شاحنة مصممة للنقل لمسافات طويلة، وتأتي بعد ثلاث سنوات من إعلان الشركتين تعاونهما.

وتتميز النسخة المستقلة من الشاحنة بمجموعة من أجهزة الاستشعار والكاميرات العالية الدقة ورادارات التصوير ومستشعر LiDAR لتشغيل Aurora Driver، وهو نظام القيادة الذاتية من المستوى 4 الذي يتيح للشاحنة العمل دون وجود إنسان خلف عجلة القيادة.

ولأغراض السلامة، تحتوي الشاحنة أنظمة التوجيه والفرامل والاتصالات والحوسبة وإدارة الطاقة، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة وإدارة حركة المركبة.

ويظل لدى الشاحنة سائق بشري خلف عجلة القيادة ليتولى المهمة عند الحاجة عندما تبدأ بنقل البضائع عبر أمريكا الشمالية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت فولفو: "هذه الشاحنة هي الأولى من منصتنا التقنية العالمية الموحدة للقيادة الذاتية التي تمكننا من تقديم نماذج إضافية في المستقبل، مما يوفر التحكم الذاتي لجميع شاحنات مجموعة فولفو، والمناطق الجغرافية وحالات الاستخدام الأخرى".

وتعد فكرة تصميم الشاحنة لهذا الغرض أمرًا مهمًا للإنتاج الضخم للشاحنات الذاتية القيادة، وهو أمر بالغ الأهمية إذا أرادت الشركتان تحقيق عائد مائدي مقابل الأموال المستثمرة في تطوير المركبات الذاتية القيادة.

وتصنع الشاحنات في مصنع فولفو في دبلن بولاية فيرجينيا، وهو أكبر مصنع للشركة في العالم.

وبدأت فولفو العمل أول مرة مع أورورا في عام 2018 من أجل إيجاد حلول للشاحنات الذاتية القيادة.

وقد اختبرت الشركتان التقنيات على الطرق العامة، إذ قطعت أورورا مسافة قدرها 2414016 كم على الطرق التجارية.

وقالت أورورا إنها تخطط لنشر 20 شاحنة ذاتية القيادة بالكامل هذا العام، مع التركيز على التوسع إلى نحو 100 شاحنة في عام 2025 وبيعها لشركات أخرى.

وتعمل الشركة أيضًا مع شركة كونتيننتال للسيارات الألمانية لنشر الشاحنات الذاتية القيادة على نطاق واسع في عام 2027.

وكان من المعتقد في السابق أن الشاحنات الذاتية القيادة تسبق سيارات الأجرة الروبوتية والمركبات الذاتية القيادة المملوكة شخصيًا في اعتمادها على نطاق واسع، مع أنها واجهت عقبات مماثلة مثل تلك الأنواع الأخرى من المركبات.

وتوقفت بعض الشركات عن العمل، في حين أوقفت شركات أخرى خططها لنشر الشاحنات الذاتية القيادة مع امتداد الجداول الزمنية إلى المستقبل وانخفاض التمويل.

ولا تزال شركات صناعة السيارات الأخرى متفائلة، إذ تصمم شاحناتها الذاتية القيادة مع مواعيد نهائية صارمة للنشر. (aitnews)