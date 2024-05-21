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إقتصاد

روسيا: رفع الحظر عن تصدير البنزين

Lebanon 24
21-05-2024 | 15:18
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رفعت الحكومة الروسية بشكل مؤقت الحظر المفروض على صادرات البنزين، وسمحت لمنتجي الوقود بتصديره حتى 30 حزيران المقبل، وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء الروسي.

وفي السابق فرضت الحكومة الروسية حظرا على تصدير البنزين من 1 أذار وحتى 31 أب من هذا العام، وبموجب البيان الجديد سيرفع الحظر حتى نهاية 30 حزيران المقبل ومن مطلع يوليو المقبل وحتى نهاية أب المقبل سيتم حظر تصدير البنزين مجددا. 

واتخذت الحكومة الروسية قرار رفع الحظر لنحو شهر بناء على مقترح تقدمت به وزارة الطاقة الروسية، وستسمح الخطوة بتوسيع إنتاج الوقود من قبل المصافي الروسي واستغلال طاقة التشغيل بشكل كامل. (روسيا اليوم)

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