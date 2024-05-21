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إقتصاد
النفط يتراجع وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول
Lebanon 24
21-05-2024
|
23:50
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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاءـ وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 82.45 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 78.16 دولار.
وكان مسؤولون بالبنك المركزي الأميركي، قد قالوا أمس الثلاثاء، إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ اثنين بالمئة قبل أي خفض لأسعار الفائدة. (الحرة)
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