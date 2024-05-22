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إقتصاد
تعاون بين "مايكروسوفت" و"G42" لاستثمار مليار دولار في كينيا
Lebanon 24
22-05-2024
|
09:30
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قالت شركتا مايكروسوفت و"جي42" للذكاء الاصطناعي الإماراتية، إنهما ستتعاونان لاستثمار مليار دولار في مركز للبيانات في كينيا، في إطار جهود توسيع خدمات الحوسبة السحابية في شرق إفريقيا.
وسيعمل مركز البيانات، الذي ستبنيه "جي42" وشركاؤها، بالطاقة الحرارية الأرضية، وسيتيح إمكان الوصول إلى منصة "أزور" التابعة لمايكروسوفت من خلال منطقة سحابية جديدة لشرق إفريقيا.
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وبدأت "جي42" ومقرها أبوظبي، التي استثمرت مايكروسوفت 1.5 مليار دولار فيها الشهر الماضي، في تدريب نموذج ذكاء اصطناعي موسع ومفتوح المصدر باللغتين السواحيلية والإنكليزية. (سكاي نيوز)
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