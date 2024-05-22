24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إسرائيل ترفض تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
Lebanon 24
22-05-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها.
ويأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون غربيون من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
Advertisement
وقال سموتريتش في بيان: "لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر".
والمقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية حادة.
وأعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين، مطالباً بـ"عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية (استيطانية) بما في ذلك المنطقة إي1″ وهي أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة.
كذلك، دعا سموتريتش إلى "إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة وعائلاتهم".
(الجزيرة نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل حوض السباحة بمنزلهما الفخم في بيروت.. زوج جيسيكا عازار يستمتع ببداية الصيف (صور)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلهما الفخم في بيروت.. زوج جيسيكا عازار يستمتع ببداية الصيف (صور)
04:18 | 2024-05-22
22/05/2024 04:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تتعرّض للانتقادات بسبب جرأتها.. هذا ما تفعله ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في لندن (صور)
Lebanon 24
تتعرّض للانتقادات بسبب جرأتها.. هذا ما تفعله ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في لندن (صور)
03:00 | 2024-05-22
22/05/2024 03:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل دخوله إلى غرفة العمليّات.. فنان لبنانيّ يُعلن إصابته بمرض السرطان: "ادعولي قوم بالسلامة"
Lebanon 24
قبل دخوله إلى غرفة العمليّات.. فنان لبنانيّ يُعلن إصابته بمرض السرطان: "ادعولي قوم بالسلامة"
06:23 | 2024-05-22
22/05/2024 06:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"سقطنا في الوادي".. مرافق الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل مهمّة عن اللحظات الأخيرة هذا ما قاله
Lebanon 24
"سقطنا في الوادي".. مرافق الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل مهمّة عن اللحظات الأخيرة هذا ما قاله
09:00 | 2024-05-22
22/05/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدها.. تعرّفوا إلى ابنة الإعلامي طوني بارود وطليقته ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدها.. تعرّفوا إلى ابنة الإعلامي طوني بارود وطليقته ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
02:00 | 2024-05-22
22/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2024-05-22
دولة عربيّة بين أبرز 3 مراكز عالمية في تجارة السلع.. من هي؟
16:00 | 2024-05-22
دولة عربيّة في المقدمة.. 10 بلدان تضمّ أكبر نسبة مالكين للعملات المشفرة
11:12 | 2024-05-22
بوشكيان: أولوياتنا دعم الإنتاج المحلي ومنع الإغراق الخارجي
10:51 | 2024-05-22
بوتين يوجه بتعزيز الترويج للمنتجات الروسية في الخارج
10:51 | 2024-05-22
تقرير لمصرف أميركي بارز عن لبنان.. هذا ما قيل عن الليرة والوضع الإقتصاديّ
09:30 | 2024-05-22
تعاون بين "مايكروسوفت" و"G42" لاستثمار مليار دولار في كينيا
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
23/05/2024 01:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
23/05/2024 01:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
23/05/2024 01:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24