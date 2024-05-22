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إقتصاد

مسؤولو الفيدرالي الأميركي يبدون مخاوف بشأن مسار التضخم

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:52
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أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن قلقهم في اجتماعهم الأخير بشأن الانتعاش الاقتصادي ومسار التضخم، مؤكدين أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت متأخر عما كان متوقعا، فيما أبدى بعض الأعضاء استعدادهم لرفعها إذا لزم الأمر.
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وقدّر المسؤولون أن "الأمر سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا للتأكد من أن التضخم يتطور بشكل مستدام نحو مستهدف الفيدرالي عند 2 بالمئة"، وفق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير المنعقد في 30 نيسان و1 أيار.

ارتفع التضخم في أوائل عام 2024 بعد تباطؤ حاد في الأشهر السابقة، ما دفع الاحتياطي إلى توخي الحذر وتأجيل خفض أسعار الفائدة.

وقد أبقاها مذلك دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما، بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.
وقد أعرب أعضاء لجنة السياسة النقدية، وهي هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، عن "عدم يقينهم بشأن استمرار التضخم واتفقوا على أن البيانات الأخيرة لم تعزز ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة"، بحسب المحضر.
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