إنفيديا تتوقع إيرادات أعلى من التقديرات في الربع الثاني

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قفز سهم شركة إنفيديا بنحو 6 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، بعد أن توقعت الشركة عائدات في الربع الثاني أعلى من التقديرات معتمدة في ذلك على طلب ضخم لرقائق تصنعها من شركات بدأت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما كشفت عن خطتها لتقسم الأسهم.وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الثاني 28 مليار دولار، بزيادة أو نقص اثنين بالمئة. وتوقع محللون متوسط عائدات يبلغ 26.66 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة مجموعة بورصات لندن.وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 6 بالمئة إلى 1007 دولارات في تداولات ما بعد الإغلاق، وبلغت ذروتها فوق مستوى 1000 دولار المهم نفسيًا، وأضافت حوالي 140 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 2.336 تريليون دولار. ومنذ بداية العام سجل سهم الشركة مكاسب بأكثر من 90 بالمئة.أعلنت الشركة ومقرها سانتا كلارا، كاليفورنيا، أنها ستقوم بتقسيم أسهمها بواقع عشرة مقابل واحد، اعتبارًا من يوم 7 يونيو. كما قالت أيضا إنها سترفع توزيعاتها للأرباح الفصلية بنسبة 150 بالمئة إلى سنت واحد للسهم الواحد، على أساس ما بعد التقسيم.