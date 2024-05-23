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إقتصاد
بعد محضر الفيدرالي.. النفط يتراجع لليوم الرابع على التوالي
Lebanon 24
23-05-2024
|
02:12
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تكبدت أسعار النفط خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، في تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي إذا ظل التضخم مرتفعا، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط.
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تحرك الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0424 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 54 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 77.03 دولار. وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الفيدرالي الصادر في وقت متأخر الأربعاء أن استجابة المركزي الأميركي للتضخم المرتفع "ستتضمن الإبقاء" على سياسته لأسعار الفائدة في الوقت الحالي ولكنه أشار أيضا إلى مناقشة احتمال فرض زيادات أخرى.
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