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إقتصاد

احتياطيات روسيا الدولية ترتفع خلال أيار.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
23-05-2024 | 12:01
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ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بين 10 و17 أيار الجاري بواقع 5.3 مليار دولار وسجلت 603.7 مليار دولار، حسب البنك المركزي الروسي.

واحتياطيات روسيا الدولية تشمل أصولا أجنبية عالية السيولة والنقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص. (روسيا اليوم)
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المصدر: روسيا اليوم
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