25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
احتياطيات روسيا الدولية ترتفع خلال أيار.. إليكم كم سجّلت
Lebanon 24
23-05-2024
|
12:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بين 10 و17 أيار الجاري بواقع 5.3 مليار دولار وسجلت 603.7 مليار دولار، حسب البنك المركزي الروسي.
واحتياطيات روسيا الدولية تشمل أصولا أجنبية عالية السيولة والنقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص. (روسيا اليوم)
Advertisement
المصدر:
روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
مستشار الرئيس الأوكراني: روسيا تحاول إعادة تشكيل الاقتصاد لتلبية الاحتياجات الدفاعية
Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: روسيا تحاول إعادة تشكيل الاقتصاد لتلبية الاحتياجات الدفاعية
23/05/2024 23:39:16
23/05/2024 23:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فاغنر"... كيف ستتحرّك روسيا في افريقيا؟
Lebanon 24
بعد "فاغنر"... كيف ستتحرّك روسيا في افريقيا؟
23/05/2024 23:39:16
23/05/2024 23:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تصعّد: موسكو ستحقق كل أهدافها في أوكرانيا
Lebanon 24
روسيا تصعّد: موسكو ستحقق كل أهدافها في أوكرانيا
23/05/2024 23:39:16
23/05/2024 23:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شارل عربيد نعى جورج رباحية: كان صوته يصدح في أروقة " الاقتصادي والاجتماعي"
Lebanon 24
شارل عربيد نعى جورج رباحية: كان صوته يصدح في أروقة " الاقتصادي والاجتماعي"
23/05/2024 23:39:16
23/05/2024 23:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا
اقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بتجاعيد في وجهها ومن دون فلتر.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في مهرجان "كان" شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
بتجاعيد في وجهها ومن دون فلتر.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في مهرجان "كان" شاهدوا كيف بدت (فيديو)
00:17 | 2024-05-23
23/05/2024 12:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
00:50 | 2024-05-23
23/05/2024 12:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
Lebanon 24
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
05:51 | 2024-05-23
23/05/2024 05:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
09:15 | 2024-05-23
23/05/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يعنيه استهداف فران
Lebanon 24
هذا ما يعنيه استهداف فران
02:15 | 2024-05-23
23/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:14 | 2024-05-23
نمو مستوى التجارة الروسية الإفريقية
15:33 | 2024-05-23
الذهب يواصل رحلة الهبوط.. كم سجّلت أسعاره؟
14:08 | 2024-05-23
مصر سددت 1.2 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية
13:22 | 2024-05-23
أسهم "إنفيديا" تقود المؤشرات الأميركية للارتفاع
10:00 | 2024-05-23
بعد الإعلان عن إصابات بفيروس "H5N1"... ماذا شهدت شركات الأدويّة؟
09:39 | 2024-05-23
"المالية" أنهت الاجتماعات مع صندوق النقد بشأن المشاريع التي يجري التعاون فيها
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
23/05/2024 23:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
23/05/2024 23:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
23/05/2024 23:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24