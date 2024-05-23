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إقتصاد

أسهم "إنفيديا" تقود المؤشرات الأميركية للارتفاع

Lebanon 24
23-05-2024 | 13:22
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ارتفع المؤشران "ناسداك" و"ستاندرد اند بورز 500"، الخميس، على ارتفاع بدفعة من مكاسب قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، بعد أن توقعت إنفيديا تحقيق إيرادات قوية، مما رسخ تفاؤلا لدى المستثمرين بشأن صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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وقفز سهم شركة إنفيديا بأكثر من 8 بالمئة في بداية التداولات، بعد أن توقعت الشركة عائدات في الربع الثاني أعلى من التقديرات معتمدة في ذلك على طلب ضخم لرقائق تصنعها من شركات بدأت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما كشفت عن خطتها لتقسم الأسهم.

وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الثاني 28 مليار دولار، بزيادة أو نقص اثنين بالمئة.

وتوقع محللون متوسط عائدات يبلغ 26.66 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة مجموعة بورصات لندن.

وتجاوز سهم إنفيديا مستوى 1030 دولار في بداية التداولات، لتتجاوز أرباح السهم منذ بداية العام 107 بالمئة. (سكاي نيوزعربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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