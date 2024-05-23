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إقتصاد
مصر سددت 1.2 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية
Lebanon 24
23-05-2024
|
14:08
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قال ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، سامح كمال إدريس، الخميس، إن الهيئة سددت 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال السنة المالية 2023 - 2024 التي تنتهي في حزيران القادم وذلك لضمان القدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
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وقال إدريس أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال نقاش حول مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة خلال السنة المالية 2024 - 2025 إن إجمالي قيمة الموازنة العامة 1.716 تريليون جنيه مقارنة مع 1.498 تريليون خلال السنة المالية الجارية.
وأضاف أن الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة للسنة المالية القادمة تبلغ 1.598 تريليون جنيه مقابل 1.327 تريليون جنيه في السنة الحالية. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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