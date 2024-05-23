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إقتصاد

الذهب يواصل رحلة الهبوط.. كم سجّلت أسعاره؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 15:33
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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، الخميس، مواصلة الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تزايد قلق المستثمرين حيال موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية وقوة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة.
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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2336.39 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 أيار.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.3 بالمئة إلى 2337.20 دولار عند التسوية.

وارتفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار يوم الاثنين وصعد 14 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 30.22 دولار.

وخسر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1020.35 دولار. وانخفض البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 964.75 دولار. (سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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