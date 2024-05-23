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إقتصاد

نمو مستوى التجارة الروسية الإفريقية

Lebanon 24
23-05-2024 | 16:14
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس أن حجم التجارة الروسية الإفريقية بلغ خلال العام الماضي 2023 حوالي 25 مليار دولار في زيادة بنسبة 30%.

وقال الوزير في حفل بمناسبة يوم إفريقيا: "نلاحظ نمو التجارة الروسية الإفريقية. في العام الماضي، ارتفع مستوى التجارة بنسبة 30% وبلغ حوالي 25 مليار دولار".
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كما أعرب لافروف عن امتنانه لممثلي البلدان الإفريقية على موقفها المسؤول بشأن الصراع الأوكراني على خلفية المحاولات الغربية لجذب إفريقيا إلى حملة مناهضة روسيا.

كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن موسكو تعول على الأهمية الخاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، والرغبة الموحدة في بناء النظام العالمي المتعدد الأقطاب. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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