المستثمرون الأجانب يُقبلون على شراء سندات الليرة التركية

زاد المستثمرون الأجانب مشترياتهم من السندات الحكومية التركية المقومة بالليرة في الأسبوع الماضي، مسجلين أكبر تدفق قياسي شهري إلى ديون تركيا المحلية.



وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب 1.3 مليار دولار من الديون خلال الأسبوع المنتهي في 17 أيار، ما زاد التدفقات الاستثمارية الواردة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية لتصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي.

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وتعد هذه أكبر أربعة أسابيع من الاستثمارات الواردة على الإطلاق على أساس متناوب، وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، ما رفع حيازات غير المقيمين من الديون المحلية إلى أعلى مستوى منذ شباط 2021.



فالتعهدات بسياسة نقدية تقليدية وانخفاض التضخم حفزت المستثمرين الأجانب الذين كثفوا مشترياتهم من الأصول التركية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع في اجتماعه في آذار الماضي.

وأدى التحول بالسياسة الاقتصادية بعد انتخابات العام الماضي، والتي شهدت تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لفريق أكثر دعماً للسوق من مسؤولين اقتصاديين بقيادة المصرفي السابق في "وول ستريت" محمد شيمشك، إلى تحسن ملحوظ في المعنويات بين المستثمرين الأجانب. (بلومبرغ)