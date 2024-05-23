أسعار النفط تستقر بالقرب من أدنى مستوياتها

استقرت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث ظهرت علامات الضعف في السوق قبل الموسم الصيفي الذي يزداد خلاله قيادة السيارات في الولايات المتحدة ما يرفع الطلب على الوقود.



ولم يطرأ تغير على خام برنت ليظل بالقرب من 81 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط دون 77 دولاراً، إذ كان كلا الخامين في طريقه لخسارة أسبوعية.



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بالتوازي، لا يزال النفط الخام مرتفعاً هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيضات إنتاج "أوبك+". (بلومبرغ) وعادةً ما يُنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بـ"يوم الذكرى" على أنها بداية فترة الذروة للقيادة في الولايات المتحدة، وسيراقب المستثمرون الفترة المقبلة آفاق الطلب.بالتوازي، لا يزال النفط الخام مرتفعاً هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيضات إنتاج "أوبك+". (بلومبرغ)