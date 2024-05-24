Advertisement

إقتصاد

الدولار الأميركي يتّجه إلى تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في شهر ونصف

Lebanon 24
24-05-2024 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1203564-638521511256702666.png
Doc-P-1203564-638521511256702666.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتجه الدولار الأميركي صوب تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في شهر ونصف الشهر، إذ تسببت بيانات اقتصادية أميركية جاءت قوية على نحو مفاجئ في توتر الأسواق بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
Advertisement

وارتفع الدولار الأميركي بنحو واحد بالمئة تقريبا هذا الأسبوع مقابل الين إلى 157.11، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية أيضا إلى أعلى مستوياتها خلال عقد وتجاوزت واحدا بالمئة للسندات لأجل عشر سنوات.

وتباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في نيسان ليتماشى مع توقعات السوق ويظل أعلى من هدف البنك المركزي عند 2.2 بالمئة.

وأظهر محضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والذي صدر هذا الأسبوع نقاشا مباشرا بين صناع السياسة حول ما إذا كانت المعدلات الحالية للفائدة مرتفعة بدرجة كافية للسيطرة على التضخم.

ويتوقع المتعاملون الآن أن يكون أول خفض لمعدلات الفائدة من المركزي الأميركي في كانون الاول.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6592 دولار أميركي اليوم الجمعة بعد أن فشل في الحفاظ على المستوى الرئيسي عند 0.6650 ليخسر 1.4 بالمئة خلال الأسبوع ويظل بعيدا للغاية عن أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6714.

كما فقد الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة خلال الأسبوع ليجري تداوله عند0.6098 دولار أميركي.

وارتفع اليورو من أدنى مستوى له في تسعة أشهر أمام الجنيه الإسترليني والذي سجله أمس الخميس عندما زاد مؤشر الأجور الأوروبي الرئيسي.

وتم تداول اليورو عند 1.0809 دولار في المعاملات الآسيوية، بانخفاض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

واستقر اليوان اليوم الجمعة عند 7.2454 للدولار متجها صوب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ آذار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.6 بالمئة تقريبا خلال الأسبوع إلى 105.1 نقطة في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف نيسان. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:23 | 2024-05-24
02:08 | 2024-05-24
01:50 | 2024-05-24
01:12 | 2024-05-24
00:13 | 2024-05-24
00:11 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24