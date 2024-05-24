الدولار الأميركي يتّجه إلى تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في شهر ونصف

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يتجه الدولار الأميركي صوب تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في شهر ونصف الشهر، إذ تسببت بيانات اقتصادية أميركية جاءت قوية على نحو مفاجئ في توتر الأسواق بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.وارتفع الدولار الأميركي بنحو واحد بالمئة تقريبا هذا الأسبوع مقابل الين إلى 157.11، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية أيضا إلى أعلى مستوياتها خلال عقد وتجاوزت واحدا بالمئة للسندات لأجل عشر سنوات.وتباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في نيسان ليتماشى مع توقعات السوق ويظل أعلى من هدف البنك المركزي عند 2.2 بالمئة.وأظهر محضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والذي صدر هذا الأسبوع نقاشا مباشرا بين صناع السياسة حول ما إذا كانت المعدلات الحالية للفائدة مرتفعة بدرجة كافية للسيطرة على التضخم.ويتوقع المتعاملون الآن أن يكون أول خفض لمعدلات الفائدة من المركزي الأميركي في كانون الاول.وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6592 دولار أميركي اليوم الجمعة بعد أن فشل في الحفاظ على المستوى الرئيسي عند 0.6650 ليخسر 1.4 بالمئة خلال الأسبوع ويظل بعيدا للغاية عن أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6714.كما فقد الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة خلال الأسبوع ليجري تداوله عند0.6098 دولار أميركي.وارتفع اليورو من أدنى مستوى له في تسعة أشهر أمام الجنيه الإسترليني والذي سجله أمس الخميس عندما زاد مؤشر الأجور الأوروبي الرئيسي.وتم تداول اليورو عند 1.0809 دولار في المعاملات الآسيوية، بانخفاض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.واستقر اليوان اليوم الجمعة عند 7.2454 للدولار متجها صوب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ آذار.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.6 بالمئة تقريبا خلال الأسبوع إلى 105.1 نقطة في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف نيسان. (سكاي نيوز)