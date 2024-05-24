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إقتصاد

الأسهم الأوروبية تنهي الأسبوع على انخفاض

Lebanon 24
24-05-2024 | 14:41
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أغلقت الأسهم الأوروبية، مساء اليوم الجمعة، على انخفاض بعدما سجلت تراجعاً على مدار الأسبوع أيضاً.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 0.1 بالمئة متكبدا خسارة أسبوعية بنحو 0.4 بالمئة، وهي الأكبر في ثلاثة أسابيع.
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الى ذك، سجلت عوائد سندات منطقة اليورو أكبر ارتفاع أسبوعي في شهر، بعد أن أظهر مسح توسع أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في عام في مايو، بينما أكدت بيانات منفصلة أن اقتصاد ألمانيا توسع في الربع الأول من عام 2024.
 
وكانت الأسهم الأقل حساسية للدورات الاقتصادية، مثل المرافق والرعاية الصحية والمواد الغذائية والمشروبات، من بين الأكثر تضررا، بينما كانت الأسهم التي تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل التأمين وقطاع السيارات من بين الأفضل أداء.
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