بايدن ينهي إعفاءات جمركية على مئات المنتجات الصينية



Advertisement

قال الممثل التجاري، إن الولايات المتحدة ستسمح بانتهاء الاستثناءات الجمركية على حوالي نصف المنتجات الـ400 التي تم استثناؤها في وقت سابق. وأضاف أنه سيتم تمديد 164 استثناءً حتى أيار من العام المقبل. وسيتم تمديد جميع الإعفاءات، التي من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري حتى 14 حزيران للسماح بفترة انتقالية للذين لن يتم تجديد إعفاءاتهم.



تشمل بعض المنتجات التي ستحصل على استثناءات مستمرة حتى مايو من العام المقبل، أنواعاً من المحركات والمعدات الطبية، لكن القائمة تضم أيضاً منتجات متنوعة مثل مقاعد سلامة الأطفال، وأنواع معينة من حقائب الظهر، وبعض أنواع لحم السلطعون. يعتزم الرئيس جو بايدن إعادة فرض الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة من الصين، وذلك في إطار خطة أوسع لزيادة الرسوم في القطاعات الاستراتيجية وحماية التصنيع الأميركي، حسبما أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي.قال الممثل التجاري، إن الولايات المتحدة ستسمح بانتهاء الاستثناءات الجمركية على حوالي نصف المنتجات الـ400 التي تم استثناؤها في وقت سابق. وأضاف أنه سيتم تمديد 164 استثناءً حتى أيار من العام المقبل. وسيتم تمديد جميع الإعفاءات، التي من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري حتى 14 حزيران للسماح بفترة انتقالية للذين لن يتم تجديد إعفاءاتهم.تشمل بعض المنتجات التي ستحصل على استثناءات مستمرة حتى مايو من العام المقبل، أنواعاً من المحركات والمعدات الطبية، لكن القائمة تضم أيضاً منتجات متنوعة مثل مقاعد سلامة الأطفال، وأنواع معينة من حقائب الظهر، وبعض أنواع لحم السلطعون.

رسوم السيارات الكهربائية

ذكر المكتب التجاري الأميركي أن من بين المنتجات التي سيتم إنهاء إعفاءاتها هناك أكثر من 100 منتج لم تتلق الإدارة أي طلب عام بشأن التمديد. بالنسبة للمنتجات الأخرى، فقد فشلت التعليقات العامة في إظهار أن تمديد الإعفاءات سيساعد في تحويل مصادر التوريد بعيداً عن الصين، أو في إظهار أن الواردات غير متوفرة من مصادر أخرى غير المصدر الصيني.



تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستزيد الرسوم الجمركية أربع مرات على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وسترفع الرسوم على الواردات بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات والخلايا الشمسية والمعادن الحيوية بسبب ما قالت إنه سرقة الملكية الفكرية من قبل الصين.



تم فرض التعريفات الجمركية لأول مرة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدءاً من عام 2018.