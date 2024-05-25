أسعار النفط تواصل الانخفاض للأسبوع الرابع وسط مخاوف الفائدة

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ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أميركية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما قد يقلص الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 76 سنتا إلى 82.12 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة تسليم آب الأكثر تداولا ارتفاعا عند التسوية بنحو 73 سنتا إلى 81.84 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 85 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 77.72 دولار للبرميل.وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات عند أضعف مستوياتها منذ السابع من شباط ، وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى لها منذ 23 شباط.