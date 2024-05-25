النمو يزداد.. هذا ما حققته "إنفيديا" عبر "الذكاء الإصطناعي"

واصلت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية "إنفيديا" نموها القوي بفضل انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى زيادة الطلب على منتجاتها.



وأعلنت الشركة نمو إجمالي حجم أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 262% سنوياً إلى 26 مليار دولار.

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وارتفع سعر سهم الشركة بعد انتهاء التعاملات الرسمية أمس بنسبة 5%. كما أعلنت الشركة زيادة توزيعاتها النقدية وتقسيم سهمها. وأعلنت الشركة نمو إجمالي حجم أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 262% سنوياً إلى 26 مليار دولار.وارتفع سعر سهم الشركة بعد انتهاء التعاملات الرسمية أمس بنسبة 5%. كما أعلنت الشركة زيادة توزيعاتها النقدية وتقسيم سهمها.

في الوقت نفسه، زاد إجمالي حجم أعمال قطاع تكنولوجيا مراكز البيانات في الشركة خلال الربع الأول بمقدار 5 مرات عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 22.6 مليار دولار.

وفي حين كانت الشركة متخصصة بشكل أساسي في صناعة رقائق الرسوم، فإنها أثبتت نجاحاً كبيراً في تطوير رقائق وتقنيات تدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقفزت أرباح إنفيديا ربع السنوية بأكثر من ملياري دولار إلى 14.9 مليار دولار خلال الربع الأول.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ينسن هوانغ: "الثورة الصناعية الجديدة بدأت.. الشركات والدول تتشارك مع إنفيديا لتحويل مراكز البيانات التي تقدر قيمتها بتريليون دولار للعمل بتقنيات الحوسبة الأسرع، وتبني نوعاً جديداً من مراكز البيانات لإنتاج سلعة جديدة وهي الذكاء الاصطناعي". (24)