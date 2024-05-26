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إقتصاد

عين المغرب على الألعاب الإلكترونية

Lebanon 24
26-05-2024 | 00:04
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يستهدف المغرب تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية لبلوغ إيراداتها 30 مليار درهم (حوالي3 مليارات دولار)، ما يمثل 1% من هذه السوق الواعدة عبر العالم، بحسب محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في حديث لـ"الشرق".
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وتستضيف العاصمة الرباط، منذ الجمعة حتى اليوم الأحد، أول معرض لصناعة الألعاب الإلكترونية بحضور عدد من الشركات الأجنبية والمغربية التي تعمل بتطوير ألعاب الفيديو، وكان ضيف شرف الدورة المُصمم وصانع ألعاب الفيديو الياباني تاكايا إيمامورا.

الوزير المغربي أوضح لـ"الشرق" إن خطة تطوير هذه السوق تتضمن إنشاء أول مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية سيتم الشروع في بنائها في غضون أسابيع باستثمار يناهز 260 مليون درهم (26 مليار دولار)، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية مع أربع شركات عالمية كبرى على الأقل للانضمام إليها المدينة على أن تكون جاهزةً في غضون سنتين.

وتُقدر سوق صناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة حالياً بنحو 130 مليون دولار بحسب هشام الخليفي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية. لكنه قال إن الرقم يُمكن أن يزداد بشكل كبير في السنوات المقبلة نظراً للتطور الذي تشهده هذه الصناعة عالمياً ومحلياً في ظل وجود شركات محلية لتطوير ألعاب الفيديو والإقبال الكبير من الشباب. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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