لزيادة إنتاجها.. إيران تقرّ خطة جديدة لتعزيز استخراج النفط

أقرت إيران خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً، وفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأحد.

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غير أن تقرير الوكالة شبه الحكومية لم يكشف عن أي جدول زمني لتحقيق هذا الهدف.وتنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالي 3.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام، بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط جواد أوجي، أشار فيها إلى أن المستهدف للسنة المالية 2024-2025، التي بدأت في 20 آذار، الوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً.وأضافت تسنيم أن المجلس الاقتصادي، برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، وافق على خطة لزيادة إنتاج النفط من 3.6 إلى 4 ملايين برميل يومياً. (بلومبرغ)