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إقتصاد

وسط تفاقم عبء ديونها.. فرنسا تعتزم تقليص إعانات البطالة

Lebanon 24
26-05-2024 | 03:43
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كشف رئيس وزراء فرنسا غابرييل أتال عن خطة لخفض إعانات البطالة الفرنسية في محاولةٍ للدفع قدماً بالإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.

أتال أشار في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون"، نُشرت اليوم الأحد، إلى أن الإصلاح الشامل سيخفض المدة القصوى للرعاية الاجتماعية إلى 15 شهراً من 18 شهراً، وسيطيل فترة العمل المطلوبة للتأهل للحصول على المزايا. وتستهدف الحكومة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول.
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واعتبر أتال أن التغييرات ليست إجراءً لتوفير التكاليف، لكنها تهدف إلى جذب المزيد من الفرنسيين إلى القوى العاملة لتمويل نظام المزايا.

تأتي هذه الإجراءات بعد أن تلقت فرنسا تحذيراً بشأن عبء ديونها المرتفع من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود للسيطرة على عجز الميزانية، في حين أعلنت هيئة الرقابة المالية في البلاد أن خطط القيام بذلك تفتقر إلى المصداقية والتماسك. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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