لتوريد اليوريا.. "قطر للطاقة" توقع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة أميركية

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وقعت "قطر للطاقة" اتفاقية طويلة الأمد لتوريد اليوريا مع شركة "كوك للأسمدة" الأميركية، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم.بحسب الاتفاقية، البالغة مدتها 15 عاماً وتدخل حيّز التنفيذ في تموز 2024، ستزود "قطر للطاقة" شركة إنتاج وتوريد الأسمدة الأميركية بما يصل إلى 0.74 مليون طن سنوياً من اليوريا."كوك للأسمدة" هي شركة تابعة لشركة "صناعات كوك"، التي تمتلك مصانع أسمدة في أميركا الشمالية وترينيداد وتوباغو والمغرب، ومرافق توزيع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا وأسواق دولية أخرى.تُعدُّ قطر ثاني أكبر مصدّر عالمي لليوريا، حيث تُعتبر شركة قطر للأسمدة (قافكو) التابعة لقطر للطاقة أكبر منتج متكامل لليوريا والأمونيا من موقع واحد في العالم، كما ورد في البيان.