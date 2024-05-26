Advertisement

إقتصاد

لتوريد اليوريا.. "قطر للطاقة" توقع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة أميركية

Lebanon 24
26-05-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1204279-638523231578973810.jpg
Doc-P-1204279-638523231578973810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت "قطر للطاقة" اتفاقية طويلة الأمد لتوريد اليوريا مع شركة "كوك للأسمدة" الأميركية، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم.

بحسب الاتفاقية، البالغة مدتها 15 عاماً وتدخل حيّز التنفيذ في تموز 2024، ستزود "قطر للطاقة" شركة إنتاج وتوريد الأسمدة الأميركية بما يصل إلى 0.74 مليون طن سنوياً من اليوريا.
Advertisement

"كوك للأسمدة" هي شركة تابعة لشركة "صناعات كوك"، التي تمتلك مصانع أسمدة في أميركا الشمالية وترينيداد وتوباغو والمغرب، ومرافق توزيع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا وأسواق دولية أخرى.

تُعدُّ قطر ثاني أكبر مصدّر عالمي لليوريا، حيث تُعتبر شركة قطر للأسمدة (قافكو) التابعة لقطر للطاقة أكبر منتج متكامل لليوريا والأمونيا من موقع واحد في العالم، كما ورد في البيان.
المصدر: بلومبرغ
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:06 | 2024-05-26
04:41 | 2024-05-26
04:21 | 2024-05-26
03:43 | 2024-05-26
03:10 | 2024-05-26
00:04 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24