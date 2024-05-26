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إقتصاد
عقارات دبي تسجّل أرقامًا جديدة.. والطلب يرفع أسعارها
Lebanon 24
26-05-2024
|
10:00
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تعيش إمارة دبي حاليا توجها جديدا من قبل ملاك العقارات، حيث يقوم العديد من أصحاب الفلل على تحديث القديم منها وإعادة بيعها مقابل أسعار مرتفعة من أجل مواكبة الطلب المتزايد.
وسجلت أسعار العقارات في دبي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الخامس عشر على التوالي من كانون الثاني إلى آذار 2024، ويرجع هذا الارتفاع على نحو رئيسي إلى الطلب القوي على الشراء في المجمعات السكنية التي تتراوح أسعار الوحدات فيها ما بين المقبولة إلى المتوسطة.
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ويعتقد المحللون أن تزايد الطلب من السكان والمستثمرين الأجانب على امتلاك الوحدات السكانية في دبي ساهم بشكل واضح في استمرار ارتفاع الأسعار. وبخاصة في مناطق شقق ديسكفري جاردنز، والمدينة الرياضية، ودبي لاند، التي شهدت أعلى زيادة في الأسعار إطلاقا.
وارتفعت أسعار المبيعات في دبي بنسبة 20% عن العام الماضي، وهذا يمثل ارتفاعًا بنسبة 66% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، أي خلال الفترة ما قبل جائحة كوفيد-19.
وبحسب أحد المختصين، فقد شهدت المجمعات السكنية ذات الأسعار المعقولة، والمملوكة في الأساس لمتوسطي الدخل، طفرة في الأسعار بنسبة 30 في المئة. مثلًا في ديسكفري جاردنز، سجلت الزيادة (37 في المئة)، ومدينة دبي الرياضية (34 في المئة)، ودبي لاند (32 في المئة). (نيو نيوز)
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