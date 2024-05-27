كيف تؤثر انتخابات بريطانيا على سوق الأسهم؟

Advertisement

المملكة المتحدة على بعد أقل من ستة أسابيع من إجراء انتخابات عامة تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال عودة حزب العمال (يسار الوسط) إلى السلطة بعد 14 عامًا - ويقول المحللون إن أسواق الأسهم ستتفاعل بإيجابية مع هذه النتيجة.فوز حزب العمال سيؤدي إلى إقالة حزب المحافظين اليميني بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي أعلن عن التصويت الذي سيجري في 4 تموز الماضي.حتى لو لم يحصل حزب العمال على أغلبية برلمانية، فيمكنه السعي إلى شريك في الائتلاف مع حزب أصغر لتشكيل حكومة، إلا إذا حقق المحافظون أداءً مفاجئًا يفوق التوقعات.وفي مذكرة صدرت مؤخرا، اطلعت عليها سكاي نيوز عربية، تحلل تحركات الأسهم منذ عام 1979 فصاعدًا، قال بنك سيتي إن أسهم المملكة المتحدة كانت تاريخيًا "مستقرة نسبيًا أو منخفضة" في الأشهر الستة التي تلت الانتخابات (يستثني البحث "الظروف المالية المتقلبة" لانهيار دوت كوم والأزمة المالية العالمية).