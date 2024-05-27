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إقتصاد

أغنى رجل في آسيا يستعد لافتتاح أحد أكبر المشاريع في أفريقيا.. ما هو؟

Lebanon 24
27-05-2024 | 05:19
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يستعد أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، لدخول أفريقيا بمشروع في مجال الاتصالات، مستهدفاً عملاء خدمة الإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول في سوق تتميّز بارتفاع معدلات النمو.

وستوفر شركة "راديسيس كورب" (Radisys Corp)، وهي وحدة تابعة لشركة "ريلاينس إنداستريز" التي يسيطر عليها أمباني، البنية التحتية الرئيسية للشبكة، وأجهزة الهواتف الذكية والتطبيقات لشركة "نكست جنيريشن إنفراكو" (Next-Gen InfraCo) في غانا، وفقاً لهاركيرات سينغ، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في "إنفراكو".
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وأفصح سينغ عن هذه الخطط قبيل إعلان إطلاق شركة "نكست جنيريشن إنفراكو" يوم الإثنين في مدينة مومباي، التي تعد المركز المالي الرئيسي للهند.

وتخطط شركة "نكست جنيريشن إنفراكو" لبدء نشاطها بحلول نهاية العام الحالي، بتقديم خدمات الإنترنت من الجيل الخامس لشركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول ومقدمي خدمة الإنترنت في غانا. وقال سينغ لـ"بلومبرغ نيوز" إن الشركة "تعتمد على توفير الخدمات الرقمية بتكلفة مناسبة في الأسواق الناشئة". (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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