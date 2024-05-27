29
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد الدولار.. اليورو يهوي أمام الروبل الروسي
Lebanon 24
27-05-2024
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو اليوم الاثنين، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 96 روبلا للمرة الأولى منذ 30 كانون الثاني الماضي.
وتراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.35 روبل إلى 95.95 روبل، وذلك تكون العملة الأوروبية قد سجلت أدنى مستوى في نحو 4 أشهر.
Advertisement
وفي وقت سابق اليوم، تراجع سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 96 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يناير الماضي.
ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الروسي، إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في الوقت الراهن مستوى عند 16% سنويا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
Lebanon 24
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
03:15 | 2024-05-27
27/05/2024 03:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
14:00 | 2024-05-26
26/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
13:00 | 2024-05-26
26/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
02:30 | 2024-05-27
27/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"للأبد يبدأ اليوم"... خطوبة دانا الحلاني رسميًا في إسبانيا (فيديو)
Lebanon 24
"للأبد يبدأ اليوم"... خطوبة دانا الحلاني رسميًا في إسبانيا (فيديو)
13:40 | 2024-05-26
26/05/2024 01:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:19 | 2024-05-27
أغنى رجل في آسيا يستعد لافتتاح أحد أكبر المشاريع في أفريقيا.. ما هو؟
03:04 | 2024-05-27
مع ترقب بيانات أميركية.. الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين
01:14 | 2024-05-27
كيف تؤثر انتخابات بريطانيا على سوق الأسهم؟
00:27 | 2024-05-27
قبل اجتماع تحالف "أوبك بلس".. استقرار أسعار النفط
23:37 | 2024-05-26
اللبنانيون الفقراء 33٪ والسوريون 81٪: أيّ دقة في أرقام البنك الدولي؟
15:49 | 2024-05-26
ماذا يعني قطع العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية؟
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
27/05/2024 16:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
27/05/2024 16:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
27/05/2024 16:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24