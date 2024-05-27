Advertisement

إقتصاد

بعد الدولار.. اليورو يهوي أمام الروبل الروسي

Lebanon 24
27-05-2024 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1204693-638524109716850329.jpg
Doc-P-1204693-638524109716850329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو اليوم الاثنين، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 96 روبلا للمرة الأولى منذ 30 كانون الثاني الماضي.
 
وتراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.35 روبل إلى 95.95 روبل، وذلك تكون العملة الأوروبية قد سجلت أدنى مستوى في نحو 4 أشهر.
Advertisement

وفي وقت سابق اليوم، تراجع سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 96 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يناير الماضي.

ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الروسي، إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في الوقت الراهن مستوى عند 16% سنويا. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:19 | 2024-05-27
03:04 | 2024-05-27
01:14 | 2024-05-27
00:27 | 2024-05-27
23:37 | 2024-05-26
15:49 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24