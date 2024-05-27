بعد الدولار.. اليورو يهوي أمام الروبل الروسي

واصلت العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو اليوم الاثنين، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 96 روبلا للمرة الأولى منذ 30 كانون الثاني الماضي.

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وتراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.35 روبل إلى 95.95 روبل، وذلك تكون العملة الأوروبية قد سجلت أدنى مستوى في نحو 4 أشهر.وفي وقت سابق اليوم، تراجع سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 96 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يناير الماضي.ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الروسي، إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في الوقت الراهن مستوى عند 16% سنويا. (روسيا اليوم)