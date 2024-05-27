27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. إليكم كم سجلت
Lebanon 24
27-05-2024
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض معدلات الفائدة في أميركا قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.
صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2344.88 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار يوم الجمعة.
Advertisement
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2345.80 دولار.
وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 30.86 دولار للأونصة، وكانت قد سجلت أعلى مستوى في 11 عاما الأسبوع الماضي.
وقفز البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1057.05 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 2.3 بالمئة ليبلغ 986 دولارا للأونصة. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
Lebanon 24
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
03:15 | 2024-05-27
27/05/2024 03:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
14:00 | 2024-05-26
26/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
02:30 | 2024-05-27
27/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
13:00 | 2024-05-26
26/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طالب به نصرالله لأمن الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا ما طالب به نصرالله لأمن الضاحية الجنوبية
02:00 | 2024-05-27
27/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:07 | 2024-05-27
لخلق أدوات مالية وتطوير الأعمال.. منتدى البريكس المالي والاقتصادي ينطلق في موسكو
09:58 | 2024-05-27
الخليل استقبل المدير التنفيذي في البنك الدولي.. هذا ما بحثاه
05:45 | 2024-05-27
بعد الدولار.. اليورو يهوي أمام الروبل الروسي
05:19 | 2024-05-27
أغنى رجل في آسيا يستعد لافتتاح أحد أكبر المشاريع في أفريقيا.. ما هو؟
03:04 | 2024-05-27
مع ترقب بيانات أميركية.. الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين
01:14 | 2024-05-27
كيف تؤثر انتخابات بريطانيا على سوق الأسهم؟
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
27/05/2024 18:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
27/05/2024 18:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
27/05/2024 18:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24