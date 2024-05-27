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إقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. إليكم كم سجلت

Lebanon 24
27-05-2024 | 09:54
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ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض معدلات الفائدة في أميركا قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2344.88 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار يوم الجمعة.
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وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2345.80 دولار.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 30.86 دولار للأونصة، وكانت قد سجلت أعلى مستوى في 11 عاما الأسبوع الماضي.

وقفز البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1057.05 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 2.3 بالمئة ليبلغ 986 دولارا للأونصة. (سكاي نيوز عربية)
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