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إقتصاد

تمويل ضخم.. شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تجمه هذا المبلغ

Lebanon 24
27-05-2024 | 13:21
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أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي"، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، أنها جمعت 6 مليارات دولار من الأموال الجديدة لتطويرها.

وكتبت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، الأحد: "يسرّ شركة xAI أن تعلن عن جولة تمويل بقيمة ستة مليارات دولار، ساهم بها بشكل خاص كل من "فالور إكويتي بارتنرز" و"أندريسن هوروفيتز" و"سيكويا كابيتال" والأمير السعودي الوليد بن طلال".
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وأوضحت الشركة أن "الأموال التي جُمعت ستُستخدم لطرح منتجات "إكس إيه آي" الأولى في السوق، وبناء بنية تحتية متقدمة، وتسريع البحث وتطوير التقنيات المستقبلية".



وترفع هذه الجولة الجديدة من التمويل القيمة التقديرية لـ" إكس إيه آي" إلى 24 مليار دولار، بالاستناد إلى التقييم السابق البالغ 18 ملياراً الذي نشره إيلون ماسك على شبكته الاجتماعية "إكس".

 
وتسعى "إكس إيه آي" إلى التركيز على تطوير "نظام ذكاء اصطناعي متقدم يكون موثوقاً وفعالاً ومفيداً قدر الإمكان للبشرية جمعاء"، بحسب بيان الشركة.
 
 
وتعمل الشركة على تطوير روبوت تطبيق محادذة يُسمّى "غروك"، سيكون قادراً على الوصول في الوقت الفعلي إلى منصة "إكس"، المملوكة أيضاً لإيلون ماسك.

 
وقد أعلن الملياردير الأميركي بالفعل للمستثمرين أنه يريد بناء كمبيوتر فائق السرعة لتطوير تقنية xAI.

 
ويُتوقع أن يكون هذا الكمبيوتر العملاق "أقوى بأربع مرات" من ذلك الذي تستخدمه مجموعة "ميتا" لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وفق إيلون ماسك.

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

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