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إقتصاد

التضخم يتراجع في بريطانيا.. والزيادات على أسعار المواد الغذائية تتباطأ

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:30
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تباطأ التضخم في بريطانيا، مترافقا بتراجع في وتيرة الزيادة في أسعار السلع في متاجر التجزئة في المملكة المتحدة في أوائل شهر أيار إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، مما يزيد من علامات تحسن التوقعات الاقتصادية.
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وقال اتحاد التجزئة البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في أسعار السلع بالمتاجر تباطأ إلى 0.6% في الأسبوع الأول من أيار، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2021.

كذلك، تباطأ التضخم أيضاً في فئات أخرى من السلع ضمن مؤشر "بي آر سي نيلسن آي كيو" (BRC-NielsenIQ).
 
وتباطأت الزيادات في أسعار المواد الغذائية إلى 3.2% في مسح أيار من 3.4% في الشهر السابق.
 
وفي الوقت نفسه، انكمشت أسعار المواد غير الغذائية للشهر الثاني على التوالي بـ0.8% في مايو مقابل انكماشاً قدره 0.6% في نيسان. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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