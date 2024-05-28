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إقتصاد

الدولار ينخفض واليورو يرتفع.. إليكم أسعار العملات المالية والمشفرة

Lebanon 24
28-05-2024 | 00:37
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تكبد الدولار خسائر، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد ارتفاع طفيف في رغبة المتعاملين في المخاطرة، مقابل ارتفاع اليورو إلى 1.0860 دولار على الرغم من بعض التعليقات الحذرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين.
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واستقر الجنيه الاسترليني بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين وبلغ في أحدث تداول 1.2774 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي نحو 0.1 بالمئة إلى 0.6155 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6657 دولار أميركي.

ومقابل سلة من العملات الرئيسة، انخفض مؤشر الدولار 0.01 بالمئة إلى 104.55 نقطة.

وتراجع الين إلى قرب مستوى 157 للدولار وبلغ في أحدث تداول 156.87 للدولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض البتكوين 0.47 بالمئة إلى 69255 دولارا في حين انخفض سعر الإيثيريوم 0.2 بالمئة إلى 3882.20 دولار. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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