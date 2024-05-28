الدولار ينخفض واليورو يرتفع.. إليكم أسعار العملات المالية والمشفرة

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تكبد الدولار خسائر، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد ارتفاع طفيف في رغبة المتعاملين في المخاطرة، مقابل ارتفاع اليورو إلى 1.0860 دولار على الرغم من بعض التعليقات الحذرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين.واستقر الجنيه الاسترليني بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين وبلغ في أحدث تداول 1.2774 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي نحو 0.1 بالمئة إلى 0.6155 دولار.