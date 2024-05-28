الذهب والمعادن النفيسة تسجّل أرقامًا جديدة.. إليكم كم بلغت أسعارها

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة عند 2353 دولار للأونصة.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 2354 دولارا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.81 دولارا للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1056.15 دولار وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 992.50 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)

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