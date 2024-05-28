أسهم GameStop تقفز 25% في تعاملات ما قبل التداول

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ارتفعت أسهم شركة GameStop بنسبة 26 بالمئة في تعاملات ما قبل التداول، الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة، الجمعة، أنها حققت حوالي 933 مليون دولار من عملية بيع للأسهم.وارتفعت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة بنسبة 26.47 بالمئة في الساعة 7:36 صباحًا بالتوقيت الشرقي في الأسواق الأميركية.وقالت GameStop يوم الجمعة إنها حققت ما يقرب من 933.4 مليون دولار من خلال بيع 45 مليون سهم عادي.ولم تكشف الشركة عن السعر الذي بيعت به الأسهم، إلا أنها أكدت أن البيع تم في السوق.وهذا يعني أن الأسهم بيعت بسعر السوق وليس بسعر محدد سلفا. (سكاي نيوز عربية)